Уфа, , 15:34 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве соседа в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 3 мая текущего года в г. Дюртюли у себя в квартире нашли тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Вскоре был установлен подозреваемый — 42-летний сосед потерпевшего.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая фигурант уголовного дела распивал алкогольные напитки с потерпевшим дома у последнего. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились, обвиняемый ударил холодным оружием потерпевшего.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. После содеянного подозреваемый замыл следы крови, закрыл дверь на ключ и покинул место преступления. Тело потерпевшего на следующий день обнаружила его сестра, которая приехала его проведать», — сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужден мужчина за убийство инвалида-колясочника.