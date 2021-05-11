Симферополь, , 15:29 — REGNUM Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 190 тыс. человек в период с 1 по 10 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта 11 мая. Это на 68% выше показателей того же периода «доковидного» 2019 года. В целом число принятых и отправленных пассажиров на майские праздники стало рекордным для современной истории аэропорта.

«Пассажиропоток в аэропорту Симферополь на майские праздники прогнозируемо значительно вырос. Все службы своевременно подготовились к работе в таких условиях. Благодаря принятым мерам нам удалось предоставить пассажирам комфортные и безопасные условия пребывания в терминале и максимально удовлетворить повышенный спрос жителей регионов России на полеты в Крым», — прокомментировал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Пик пассажиропотока в аэропорту столицы Крыма был зафиксирован 10 мая и составил 21 377 человек за сутки. 10 мая аэропорт принял и отправил 200 рейсов, это максимальное за майские праздники количество регулярных пассажирских рейсов.