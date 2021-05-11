Курган, , 15:29 — REGNUM Глава Кургана Андрей Потапов собирается покинуть должность. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники в мэрии.

Слух об отставке Андрея Потапова запустил телеграм-канал «Тинто Корнеевич Брас».

«Вопрос об отставке депутаты гордумы рассмотрят на внеочередном заседании 12 мая. Повестка уже есть на сайте, но вопрос по Потапову в нее ещ не внесён», — сообщает телеграм-канал.

Меж тем в администрации Кургана данную информацию не комментируют.

«Вместо Потапова на хозяйстве останется Елена Ситникова. Она же, судя по всему, станет основным кандидатом на должность главы Кургана. Сложно представить Елену Вячеславовну скачущей в каблуках между помойками и порывами трубопроводов, но чёрт его знает. Может вполне нормальный глава из неё получится», — делится инсайдом телеграм-канал.