Астрахань, , 15:28 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 11 мая подтвержден один новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Всего скончались 743 человека.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 31,7 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом