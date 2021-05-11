Москва, , 15:28 — REGNUM От аэрофобии страдают около трети граждан России. Об этом 11 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Согласно результатам опроса, 21% респондентов рассказали, что боятся летать, но всё равно это делают, а 11% признались, что из-за страха почти всегда выбирают другой транспорт вместо самолёта.

Более половины респондентов заявили, что они летать не боятся, при этом 5% опрошенных сообщили, что когда-то у них был страх полётов, но его удалось преодолеть. Каждый десятый затруднился с ответом.

В опросе на сайте сервиса приняли участие 3 069 человек.

По данным аналитического центра, наиболее распространённые техники борьбы с аэрофобией среди путешественников включают молитвы, успокоительные средства, алкоголь и различные методы самоуспокоения вроде глубокого дыхания и медленного счёта до десяти.