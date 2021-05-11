Москва, , 15:37 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) презентовал подарки своему «фанату» — рэперу Моргенштерну. Он опубликовал видео в историях своего Instagram-аккаунта, где дарит музыканту ёршик со своим изображением.

«Решил устроить день моему фанату — сделал для него много подарков», — рассказал Дава, демонстрируя несколько своих портретов и ёршик. Дава и Моргенштерн станцевали под песню «Ролексы», записанную Манукяном вместе с Филиппом Киркоровым. «Это лучшее начало дня в моей жизни», — поделился рэпер.

Ранее блогер Дава сообщил о том, что планирует запустить собственное шоу под названием «Красотка». В проекте он будет помогать женщинам преодолеть болезненное расставание.

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