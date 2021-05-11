Красногорск, , 15:28 — REGNUM Более 1,7 тыс. тротуаров и народных троп планируется построить в Подмосковье в 2021 году. Об этом 11 мая сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков на заседании регионального правительства.

Больше всего тротуаров в 2021 году на территории Подмосковья планируется построить в Балашихе, Орехово-Зуевском округе, Серпухове и Коломне.

«В этом году у нас запланировано построить более 1,7 тыс. тротуаров и народных троп. Общая протяженность всех тротуаров составит почти 600 километров», — отметил Тресков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье благоустроят 11 подходов к железнодорожным станциям