Астрахань, , 15:26 — REGNUM В Астраханской области 11 мая подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 347 положительных результатов исследования.

В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 272 человека.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.