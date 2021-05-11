Иркутск, , 15:26 — REGNUM Глава Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 11 мая, поручил профильным ведомствам организовать проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях области.

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«Сегодня в Казани произошла страшная трагедия, в результате которой погибли дети. Вся Иркутская область скорбит и соболезнует. Такая ситуация призывает нас усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Внеплановые проверки пройдут в детских садах и школах региона на предмет антитеррористической защиты.

Поручил пересмотреть систему охраны. Подчеркну, что она не должна быть формальной. Должны работать все тревожные кнопки, система видеонаблюдения», — сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, Губернатор отметил, что вопросы антитеррористической защиты важно учитывать при планировании массовых мероприятий. ё

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года выпускник гимназии №175 Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибла сотрудница гимназии и несколько детей, ещё порядка 20 человек пострадали.