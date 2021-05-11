Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Неизвестные злоумышленники сообщили о минировании частной школы в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы Казахстана.

Сообщение о минировании поступило 11 мая в 11:32 (8:32 мск) на электронную почту частной школы «Астана Garden School». Из школы эвакуировали 175 человек. На место прибыли специалисты экстренных служб. Взрывное устройство не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК Казахстана («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Санкция за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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