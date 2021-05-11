Сеул, , 15:28 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 11 мая телефонные переговоры с новозеландской коллегой Нанаей Махута, с которой обсудил укрепление двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров южнокорейский дипломат выразил озабоченность по поводу решения Токио о сбросе в океан загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1», акцентировав внимание на том, что решение о сбросе принято без предварительных консультаций с другими странами. Он также отметил важность обсуждения данного вопроса с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В свою очередь, Махута поделилась обеспокоенностью других тихоокеанских островных государств в связи с решением Токио, добавив, что Новая Зеландия продолжит обсуждение данного вопроса с МАГАТЭ.

В связи с 60-летием установления дипломатических отношений, которое Южная Корея и Новая Зеландия будут праздновать в 2022 году, министры иностранных дел двух стран договорились расширить сотрудничество в сфере экономики, а также обмены.