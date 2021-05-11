Москва, 11 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Потребность в чёрном золоте растет. На это влияет стабилизация экономик, вакцинация и рост спроса на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт брокерской компании Gerchik & Co Иван Крошный.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Из заявления главы Минприроды Александра Козлова можно сделать вывод, что есть месторождения, которые высвобождаются, и есть те, которые еще не получили полную нагрузку.

Между тем, появилась новая программа воспроизводства минерально-сырьевой базы от Минприроды. Согласно ей, Россия планирует пополнять запасы газа до 2024 года минимум по 700 млрд кубометров в год, а цель по объему добычи нефти и конденсата — 555−560 млн тонн.

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что, скорее всего, запасы нефти и газа в России не оскудеют сотни лет, и прогноз Минприроды оправдан.

Стоит напомнить, что по прогнозу вице-премьера России Александра Новака, стоимость нефти до конца года составит $62−66 за баррель. При этом в бюджете на 2021 год заложена средняя цена барреля в размере $43,30 за баррель», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обеспечена запасами нефти при существующем уровне добычи на 59 лет, запасами природного газа — на 103 года, считают в Минприроды.

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