Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которую подозревают в растлении несовершеннолетних. Об этом 11 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным следователей, женщина совершала развратные действия в отношении подростка 2004 года рождения с 21 июня 2016 года по 20 июня 2018 года. Преступление совершалось неоднократно без применения насилия в квартире дома, расположенного в Шипиловском проезде.

Также пострадал юноша 2005 года рождения. Он посещал квартиру с 1 июня 2017 года по 12 мая 2018 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).