Париж, , 15:21 — REGNUM Франция теряет своё культурно-историческое лицо и стоит на грани крупных конфликтов, ее президент ищет выход на глобалистских путях, но патриотические круги Франции понимают: это путь деградации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 мая, комментируя публикацию в издании Valeurs actuelles.

Как сообщалось ранее, действующие французские военные вслед за отставными генералами выступили с обращением к президенту Эммануэлю Макрону. Они выступают против того, чтобы «ненависть к республике и её истории становилась нормой», а также призывают власти остановить разрушение Франции «из-за исламизма и банд из спальных районов».

« Политические обращения французских военных подтверждают известные оценки этого сословия как сословия, играющего во Франции особенную роль. Такова французская история, и как бы ни пытались сегодня в окружении Макрона доказать, что так быть не должно, военные во Франции продолжат играть эту особенную роль — если только, конечно, глобалисты не подомнут их полностью под себя, что тоже возможно.

Сказать, что мысли, которые содержит известное недавнее воззвание отставных генералов и старших офицеров, а сегодня — обращение в их поддержку более широкого слоя французских военных, злободневны — ничего не сказать. Они предельно злободневны, ибо Франция не только действительно теряет своё культурно-историческое лицо, но стоит на грани крупных конфликтов. Макрон хочет, чтобы поиск выхода из такого драматического положения Франции шёл на глобалистских путях, но патриотические круги Франции понимают, что это путь деградации. Они хотят иного: возвращения к отечественным корням.

Неверно было бы трактовать эти круги только как ультра-правых или даже только как консерваторов — под знамёна традиции обязательно встанет и часть французских левых. Понятно, что лучших из них тоже не может устраивать ситуация, когда «ненависть к республике и её истории становится нормой», когда в стране распространяется радикальный исламизм.

Надо сказать, что французские военные не в первый раз делают политические декларации, это сложившаяся практика. Да и тематика этих посланий гораздо шире, чем внутренние угрозы. Так, некоторое время тому назад несколько высокопоставленных французских военных в открытом письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу выступили против проекта «НАТО-2030», который, по их мнению, ослабляет суверенитет Франции. Они также констатировали, что этот проект преувеличивает опасность России для НАТО и призван втянуть европейцев в ненужное противостояние с Китаем. Главное же, что беспокоит французских военных, так это тот факт, что главенство в НАТО всё более переходит к США и проект «НАТО-2030» призван закрепить эту тенденцию.