Джакарта, , 15:21 — REGNUM Полиция Индонезии арестовала членов экипажа двух иностранных судов, которые занимались незаконным рыболовным промыслом в водах Малаккского пролива, сообщает CNN Indonesia.

Полиция назвала восемь подозреваемых по делу о незаконном рыболовстве. У подозреваемых обнаружили одну тонну украденной рыбы. Среди подозреваемых были граждане Таиланда и Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное мусульманское объединение в Индонезии Нахдлатул Улама определило, что праздник Лебаран в 2021 году выпадет на 13 мая.

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