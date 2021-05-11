Красногорск, , 15:25 — REGNUM На территории Подмосковья планируется отремонтировать подходы к 11 железнодорожным станциям. Об этом 11 мая сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков на заседании регионального правительства.

Большая их часть находится на территории Богородского городского округа — здесь планируется благоустроить пять подходов к станциям. Два подхода будут приведены в порядок в Одинцове, по одному в Клину, Мытищах, Чехове и Подольске.

«Сейчас мы приступаем уже к работам», — сказал чиновник.

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