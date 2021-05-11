Барнаул, , 15:20 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования по поводу трагедии, случившейся школе №175 Казани. В его телеграмме, направленной в адрес главы Татарии Рустама Минниханова, говорится:

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«Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь. Искренние слова поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, около 20 пострадавших.