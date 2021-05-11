Кишинёв, , 15:27 — REGNUM Министр по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон прибыла с официальным визитом в Кишинёв. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба президента Молдавии.

По информации пресс-службы, молдавский президент Майя Санду 12 мая проведёт встречу с Мортон. После этого будет сделано официальное заявление для представителей СМИ.

Сообщается, что представитель британского МИД пробудет в Кишинёве до 14 мая. Это — первый визит министра Великобритании по делам Европы и Америки в Молдавию.

Стоит отметить, что 13 мая в Молдавию также с официальным визитом прибывает президент Литвы Гитанас Науседа. Официальных сообщений о трёхсторонней встрече нет.