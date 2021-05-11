Лондон, , 15:23 — REGNUM На аукционе Sotheby's выставлен миниатюрный внедорожник Willys для детей. Об этом сообщается на сайте компании.

Выставленная на продажу модель представляет собой уменьшенный клон Willys Military MB 1941−1945 годов. Длина миниатюрного внедорожника составляет 183 см, ширина — 81 см, а высота равна 107 см.

В движение Willys приводит 13-сильный двигатель Honda GX340/390. Таким агрегатом обычно оснащают газонокосилки и садовую технику. Объем топливного бака составляет пять литров

Миниатюрный Willys создан американской компанией East Coast Mini Classics, которая занимается выпуском уменьшенных копий машин для детей. Стоимость внедорожника уже достигла на аукционе отметки 11 тыс. долларов (812 730 рублей).

Ранее в США на аукцион были выставлены 20 классических масл-каров Pontiac, окрашенных в пастельные тона.

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