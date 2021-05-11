Грозный, 11 мая, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным и близким погибших в школе города Казани. Самого нападавшего он назвал террористом и сравнил с больным животным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что преступник будет наказан по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в одну из школ столицы Татарии ворвался вооруженный преступник. Он открыл огонь по ученикам и учителям из автоматического дробовика. От рук 19-летнего убийцы погибли семеро школьников и учительница. Еще 20 человек ранены. В настоящее время преступник задержан.