Петрозаводск, , 15:20 — REGNUM Глава Республики Карелия выразил соболезнования в связи с гибелью детей и учительницы в гимназии в Казани и предложил жителям Петрозаводска почтить их память возложением цветов к большому камню на набережной. Об этом Артур Парфенчиков сообщил 11 мая на своей странице в социальной сети.

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«Приношу глубокие соболезнования родным, близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня в Казани. Погибли дети… Мы всем сердцем разделяем эту боль. Карелия скорбит вместе с вами…», — написал Парфенчиков.

После чего предложил петрозаводчанам 12 марта в 18:30 прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню. «Почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана», — пояснил он.

Напомним, 11 мая в Казани молодой человек открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам гимназии №175. В результате чего, по официальным данным, погибли девять человек — семь детей и двое взрослых, еще 21 человек получил ранения, шестеро из них в реанимации.

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