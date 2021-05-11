Челябинск, , 15:16 — REGNUM В школах Челябинской области будут усилены меры безопасности. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер после трагедии в Казани.

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«Всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим», — сказал Текслер.

Чиновник добавил, что с силовиками в режиме оперативного штаба уже провели соответствующее совещание. С Росгвардией, которая в основном и осуществляет охрану в школах, договорились усилить пропускной режим и меры безопасности. Сотрудники МВДЖ и ФСБ со своей стороны «проводят дополнительные профилактические мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 11 мая. Бывший ученик одной из гимназий ворвался в учреждение и открыл стрельбу. Погибли педагог и несколько детей.