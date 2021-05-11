Красногорск, , 15:16 — REGNUM Новую программу ремонта фасадов и кровель домов в Подмосковье планируют начать с 1 мая 2022 года. Об этом 11 мая сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

Помимо этого, в многоквартирных домах Подмосковья планируется заменить все лифты возрастом старше 20 лет. На данный момент их число составляет 2,5 тыс. Всего планируется заменять по 800 устаревших лифтов в год.

«Что касается новой программы ремонта фасадов и кровель. Мы хотим до 1 июля 2021 года сформировать адресный перечень, чтобы с 1 мая 2022 года приступить к реализации этой программы и за три года сделать самые значимые объекты», — сказал Хромушин.

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