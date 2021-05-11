Баку, , 15:14 — REGNUM Российская сторона заинтересована в формировании конкретных шагов для решения проблем в Нагорном Карабахе. Об этом 11 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Глава российского МИД отметил, что Россия нацелена на добросовестное выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Надеюсь, сегодня мы сможем наметить конкретные шаги, позволяющие решать возникающие на земле вопросы», — сказал Лавров.

Он добавил, что между Россией и Азербайджаном в двусторонних отношениях накопилось много вопросов. По его мнению, это связано широким кругом тем для сотрудничества.

Байрамовым подтвердил, что в двусторонней повестки накопился широкий круг вопросов, включая вопросы правовой базы, деятельности межправительственной комиссии, сотрудничества на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Сергей Лавров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского МИД назвал пограничные вопросы в регионе решаемыми.