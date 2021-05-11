Турин, Италия, , 15:14 — REGNUM Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет клуб после завершения текущего сезона. Об этом 11 мая сообщает Goal.

«Прекрасный и очень долгий период в «Ювентусе» окончательно завершается в этом году. Думаю, я отдал «Юве» всё, а получил даже больше», — сказал Буффон.

Он добавил, что либо прекратит играть, либо продолжит карьеру, если увидит в этом мотивацию.

Ранее сообщалось, что 43-летний Буффон хочет перейти в «Парму», в которой начинал свою карьеру.

Напомним, в 2001 году Буффон перешёл из «Пармы» в «Ювентус». С 2018 по 2019 году он играл за французский ПСЖ, после чего вернулся обратно в туринский клуб.