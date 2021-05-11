Тула, , 15:14 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования президенту Татарии Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Казани, сообщили 11 мая в управлении пресс-службы правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

»Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелать им стойкости и мужества в этот тяжелый час, а пострадавшим — скорейшего выздоровления. Туляки скорбят вместе с Вами, разделяют боль невосполнимой утраты», — говорится в телеграме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром в школе №175 вооруженный мужчина устроил стрельбу по детям и сотрудникам, восемь человек погибли.

Читайте развитие сюжета: В Карелии почтят память погибших в Казани возложением цветов