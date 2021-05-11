Париж, 11 мая 2021, 15:13 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 10 мая в интервью Le Parisien рассказал, что Франция выходит из кризиса в здравоохранении, связанного с COVID-19, но не исключил возможности прихода четвёртой волны эпидемии.
По словам премьера, в любом случае выходить из кризиса нужно будет «постепенно, осторожно и подконтрольно».
Тем не менее Жан Кастекс не отвергает возможности четвёртой волны эпидемии: «нельзя ничего исключать и нужно оставаться гипербдительным». Премьер добавил, что Франция входит в число самых требовательных и бдительных стран в Европейском союзе.
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