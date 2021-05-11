Париж, , 15:13 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 10 мая в интервью Le Parisien рассказал, что Франция выходит из кризиса в здравоохранении, связанного с COVID-19, но не исключил возможности прихода четвёртой волны эпидемии.

Жан Кастекс «Я говорю это самым ясным образом: мы наконец-то выходим из этого кризиса в области здравоохранения».

По словам премьера, в любом случае выходить из кризиса нужно будет «постепенно, осторожно и подконтрольно».

Тем не менее Жан Кастекс не отвергает возможности четвёртой волны эпидемии: «нельзя ничего исключать и нужно оставаться гипербдительным». Премьер добавил, что Франция входит в число самых требовательных и бдительных стран в Европейском союзе.

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