11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 16:57 — REGNUM По итогам первой майской недели промышленный индекс Dow Jones показал опережающую динамику относительно технологического Nasdaq. Ротация инвесторов в акции стоимости продолжается на фоне ожиданий восстановления секторов, наиболее пострадавших от пандемии и ожиданий ускорения инфляции. Последние месяцы риски ускорения инфляции, и как следствие более быстрое ужесточение монетарной политики, все больше беспокоят инвесторов. Возможность некоторого повышения процентных ставок на фоне масштабных стимулов отметила и министр финансов США Джанет Йеллен (позднее Йеллен отметила, что её заявления не являются прогнозом). Проблемы с нарушением цепочек поставок вкупе с ростом цен на металлы лишь усиливают инфляционные ожидания (значение ожидаемой инфляции возросло до 2,7%).

Нью-Йоркская фондовая биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом на рынки поступает противоречивая макростатистика. Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по итогам апреля составили 266 тыс. против ожидаемых ~1 млн. По итогам месяца была создана 331 тыс. рабочих мест в ресторанной отрасли и бизнесе развлечений, в то время как количество рабочих мест сократилось в обрабатывающей промышленности и ретейле. Уровень безработицы немного вырос, с 6,0% до 6,1%, прирост рабочих мест в марте также был пересмотрен в сторону понижения. При этом респонденты в рамках опроса PMI отметили, что наблюдается нехватка сотрудников, что может быть подтверждено неожиданным ростом средней почасовой заработной платы на 0,7% м/м. При этом позитивным фактором на рынке труда можно выделить снижение количества обращений за пособием по безработице до 498 тыс. (минимум с начала пандемии).

С начала сезона отчетностей 445 компаний из индекса S&P 500 предоставили финансовые результаты, большая часть из которых оказалась позитивной. Так, 87% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков по прибыли. По итогам 2021 года аналитики ожидают, что EPS (чистая прибыль на акцию) индекса S&P 500 покажет 32,5% рост г/г, превысив уровень до пандемии (2019 г.) на 13%.

Закрытые магазины в период пандемии в США (сс) Bebo2good1

ФРС США выпустила отчёт о финансовой стабильности, в рамках которого было отмечено, что растущий аппетит инвесторов к риску на различных классах активов завышает их оценки и создает уязвимости для финансовой системы США. В этих условиях стоимость некоторых активов может сильно снизиться в случае смены риск-аппетита, отмечает глава комитета по финансовой стабильности Лаэль Брейнард.

Инфляция подтолкнула доходности трежерис вверх. Доходность 10-летних трежерис выросла на 6 б.п., до уровня 1,61% на фоне повышенных ожиданий по инфляции, также небольшое давление оказали размещения долгосрочных облигаций казначейством США на $130 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 1 б.п., спрэд снизился до 0,77%.

TUI Cruises(--/B3/B-) — совместное предприятие TUI и Royal Carribean — выпустило дебютные облигации на €300 млн под 6,5% на 5 лет. Fitch присвоило компании рейтинг B- с позитивным прогнозом, так как ожидает, что все корабли возобновят работу к августу 2021 года по сравнению с текущим уровнем около 30%. Ожидается, что уровни загруженности восстановятся к весне 2022 года. В июне ожидается разрешение от властей Германии и Греции для полного возобновления круизов при текущем уровне бронирований 75% на 3-й квартал 2021 года. Более высокий собственный рейтинг и более стабильный бизнес с высокой вероятностью помогут привлечь долговых и долевых инвесторов при необходимости, а также снизят потенциальную нагрузку на TUI (CCC+/Caa1/--).

Круизный корабль компании TUI Cruises (сс) Pjotr Mahhonin

Сезон отчетности подходит к концу, и на текущей неделе (10−17 мая) финансовые результаты предоставят Electronic Arts, Alibaba, Walt Disney. WSJ проведет конференцию Future of Everything, в рамках которой участники будут обсуждать будущее AI, удаленной работы и прочих инноваций. Среди важной макростатистики: 11 мая публикуют данные по числу открытых вакансий, 12 мая будет опубликован базовый индекс потребительских цен, данные которого помогут инвесторам оценить риски ускорения инфляции, 14 мая будут представлены данные по розничным продажам.