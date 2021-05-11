Улан-Удэ, , 15:12 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампредам правительства по безопасности и социальному развитию проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате событий, произошедших в казанской школе.

Напомним, сегодня, 11 мая в школе №175 произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семеро детей и один учитель. Более 20 человек доставлены в больницы.