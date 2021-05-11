Москва, , 15:40 — REGNUM Блогер Дина Саева решила перенести дату выхода своего нового видеоролика «Коснуться смерти» из-за стрельбы в одной из школ в Казани. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.

Блогер принесла свои соболезнования семьям погибших детей. Также она сообщила подписчикам, что переносит дату выхода ролика «в связи с трагическими событиями».

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая 2021 года должна была состояться премьера автобиографического ролика о Дине Саевой под названием «Коснуться смерти». Новая дата выхода фильма пока неизвестна.

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