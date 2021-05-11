Москва, , 15:10 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью семерых детей и учительницы при нападении на гимназию в Казани.

«Возношу молитвы к Господу, дабы он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», — цитирует патриарха сайт Московской патриархии.

По его словам, произошедшая трагедия ставит серьёзный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих распространение огнестрельного оружия в современном российском обществе.

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Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе в Казани была слышна утром 11 мая. Нападавший — 19 летний местный житель, уже задержан силовиками. По данным властей Татарии, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё 21 человек был госпитализирован, шестеро детей находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

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