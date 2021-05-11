Уфа, , 15:14 — REGNUM Уровень безработицы снижается в Башкирии. Об этом 11 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании Президиума республиканского правительства.

«По итогам I квартала 2021 года в республике общая численность безработных снизилась на 15,5 тысяч человек, или на 14%», — приводит слова Забелина пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что снижение безработицы в регионе удалось добиться благодаря реализации в прошлом году дополнительных мероприятий: работодателям производилось возмещение расходов на зарплату при организации общественных работ для лиц, которые ведут поиск работы, а также временное трудоустройство сотрудников предприятий, которые находились под риском увольнения.

Отмечается, что в этих мероприятиях участвовали 424 работодателя, 2861 гражданин выполнял общественные работы, а более 2,5 тысяч сотрудников сохранили занятость.

«Работодателям были возмещены затраты на заработную плату в объеме почти 124 млн рублей», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.