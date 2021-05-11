Москва, , 15:09 — REGNUM Предложенные дополнения, упрощающие и совершенствующие форму выплаты социального обеспечения в России, крайне важны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Так как сам по себе факт сбора данных по нуждающимся категориям граждан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) не означал автоматического начисления соответствующих социальных выплат.

То, что любой гражданин может посмотреть список предоставленных льгот и пособий в «личном кабинете» на портале Госуслуг, проблемы не решало.

В стране огромное количество людей, в первую очередь пожилого возраста, с невысоким уровнем образования или крайне малообеспеченных, не владеющих навыками пользования компьютером и интернетом, а зачастую попросту не имеющих ни того, ни другого.

Да и собрать необходимые для получения социальных выплат документы не под силу ряду граждан — в силу пожилого возраста, слабого знания законов или иных причин.

По сути, получалось, что именно целевая аудитория подобных выплат в значительной степени была лишена информации и о самом факте наличия положенных льгот и о порядке их получения.

По новым правилам гражданин не обязан сам обращаться в органы соцподдержки и уж тем более — отслеживать информацию на портале Госуслуг или формировать пакет необходимых документов. Это должно делать само государство посредством комплекса соответствующих мероприятий.

Невысокая финансовая и правовая грамотность, низкий уровень информированности о положенных льготах зачастую приводили к тому, что немалое количество действительно нуждающихся в помощи российских граждан социальных выплат не получало или получало их не в полном объеме.

Введение возможности для регионов России использования ЕГИССО для самостоятельной подготовки необходимых документов и осуществления социальных выплат позволит заметно расширить круг тех, кто получает помощь от государства вовремя и в положенном объеме», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 11 мая вступает в силу закон, который позволяет назначать и предоставлять жителям различные меры социальной поддержки без заявления получателя.

Читайте также: В России упростили меры получения соцподдержки