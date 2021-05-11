Красногорск, , 15:10 — REGNUM В Подмосковье до 1 июля 2021 года планируется подготовить и принять новые стандарты жилищного строительства. Об этом 11 мая заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Предполагается, что в рамках новых стандартов безбарьерной среды будет закреплено требование входа в подъезд с уровня тротуара, без ступеней и лестниц. Также будет определен обязательный состав жилищных помещений в виде тамбура, вестибюлю, колясочной площадки не менее 15 квадратных метров.

Кроме того, новые стандарты запретят строительство мусоропроводов в многоквартирных домах, вместо которых необходимо будет обустраивать специальные места для отходов.

«Проверка исполнения стандартов будет осуществляться на этапах проведения экспертизы проектов, при рассмотрении проектов на архитектурной комиссии и согласовании архитектурно-градостроительного облика домов. Это все будет происходить до выдачи разрешения на строительство», — сказала Федотова.

Выслушав доклад министра, губернатор Московской области Андрей Воробьев поинтересовался, почему крайний срок принятия новых стандартов определен на 1 июля, а не на более раннюю дату. В ответ Федотова пообещала приложить усилия, чтобы новые строительные стандарты были утверждены как можно раньше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье начинается голосование за отказ от мусоропроводов