Бишкек, 11 мая 2021, 15:06 — REGNUM Министерство экономики и финансов Киргизии обозначило основные направления реформ системы управления госимуществом за счет сокращения государственного присутствия в экономике и создания развитой рыночной инфраструктуры.
По мнению подготовивших реформу чиновников, республике необходимы минимизация государственного вмешательства в экономику, неприкосновенность частной собственности и защита инвестиций.
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Поэтому оптимизация государственного сектора экономики, в том числе за счет приватизации нестратегических госпредприятий, должна рассматриваться как мера по дерегулированию рынка.
В министерстве предлагают передать такие госпредприятия «более эффективным частным собственникам и профессиональным управленцам».
Таким образом, в ближайшее время планируется:
- ликвидировать либо продать госпредприятия,
- преобразовать в госучреждения предприятия, финансируемые из республиканского бюджета,
- передать госактивовы органам местного самоуправления,
- реорганизовать оставшихся госпредприятий за счет укрупнения и последующего акционирования.
Компании с государственным участием ожидает приватизация госпакетов акций и госдолей нестратегических компаний или же их передача в доверительное управление с привлечением независимых директоров.
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