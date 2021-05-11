Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:06 — REGNUM В Ярославской области первым обвиняемым по уголовному делу о застройке побережья Плещеева озера стал бывший глава Переславского муниципального района Александр Рычков. Об этом сообщается в ответе Генеральной прокуратуры России на обращение межрегиональной общественной организации «Родина Александра Невского».

Застройка берега Плещеева озера Rodina-pereslavl.pravorg.ru/

Обвинение предъявлено по части первой статьи 293 уголовного кодекса РФ «Халатность». Уголовное дело о незаконной застройке историко-культурного ландшафта Переславля-Залесского возбуждено в 2020 году и расследуется отделом по особо важным делам Следственного Управления СК РФ по Ярославской области.

Александр Рычков был главой Переславского муниципального района с 2007 по 2011 годы. Он выдвигался на выборы от партии «Единая Россия». По мнению следствия, Рычков подписал целый ряд постановлений в 2009 и в 2010 годах по переводу земель сельхозназначения под застройку без учета требований охранного законодательства. В частности, этими постановлениями определена застройка ДНТ «Переславская благодать» и ДНТ «Петровские грезы».

Кроме того, в 2011 году Александр Рычков подписал проект планировки и застройки ДНТ «Петровские грезы». Эти дачные товарищества находятся в границах лугопарков на северных берегах Плещеева озера. В настоящее время помимо расследования уголовного дела идет судебное разбирательство по признанию незаконными постановлений о переводе сельхозземель в границах лугопарков под дачную застройку.

Плещеево озеро

Постановления, подписанные Александром Рычковым, до сих пор в силе. В частности, на них основаны и решения в новом генеральном плане Переславля-Залесского. Генплан в целом также сейчас оспаривается в суде, в том числе и по причине того, что в нем предусмотрена возможность дачной застройки лугопарков.

Александр Рычков — не первый глава Переславского района, против которого возбуждено уголовное дело. В 2019 году за злоупотребление должностными полномочиями был осужден на три с половиной года условно Владимир Денисюк, руководивший Переславским районом в 2012 по 2017 год. Он выдал разрешения на строительство на землях в границах объекта археологического наследия «Селище Клещино, 10−12 вв.» у села Городище.

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