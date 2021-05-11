Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Возраст применения вакцины AstraZeneca в Грузии снизили до 45 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

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«Оценив риск и проведя дополнительные консультации, Совет по иммунизации поддержал предложение о снижении возрастного ограничения для AstraZeneca до 45 лет», — сказала Габуния.

Представитель минздрава отметила, что вакцину от этой компании в Грузии можно будет применять по новым правилам с 12 мая. Ранее это средство использовали только для вакцинации лиц старше 55 лет.

Стоит отметить, что в Грузии также используют вакцины от компаний Pfizer и Synopharm. Эти препараты применяются для лиц старше 18 лет. В стране ввели ограничения по возрасту для препарата AstraZeneca после того, как в ряде стран Европы эксперты заявили, что для пожилых людей применение этой вакцины наиболее безопасно.

Напомним, в Грузии в марте после прививки AstraZeneca впала в кому и умерла 27-летняя медсестра. Причина её смерти до сих пор не названа.

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