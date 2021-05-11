Иваново, , 15:05 — REGNUM В школах Ивановской области усиливают меры безопасности, поручение дал глава региона Станислав Воскресенский после трагедии в Казани 11 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в школе №175 в Казани. Это ужасная трагедия. Исцеления пострадавшим, за чью жизнь сейчас борются медики», — выразил соболезнования Станислав Воскресенский.

Губернатор поручил правоохранительным органам, руководству департамента образования, уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области усилить меры безопасности в учреждениях образования региона, организовать профилактическую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в школу №175 прошёл мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам и ученикам. Погибли 10 человек, 21 ранен. Стрелявший преступник задержан.