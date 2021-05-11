Баку, , 15:06 — REGNUM Власти Азербайджана выполнили свои обязательства по передаче Армении военнопленных. Об этом 11 мая заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку.

«Азербайджан выполнил свои обязательства по передаче военнопленных армянской стороне», — сказал он.

Помимо этого, Байрамов добавил, что при участии азербайджанских властей были организованы работы по поиску тел и останков погибших, которые осуществлялись в тяжелых климатических, географических условиях.

«В результате за шесть прошедших месяцев армянской стороне было передано порядка 1600 тел», — отметил глава МИД Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российскую вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, могут начать выпускать на территории Азербайджана.