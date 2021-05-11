Новосибирск, , 15:04 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела бывшего депутата горсовета Новосибирска, экс-начальника главного управления благоустройства и озеленения Ивана Митряшина. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя СУСК РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее смерть потерпевшего».

Ранее СМИ сообщали, что в Новосибирске убит бывший депутат горсовета и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения Иван Митряшин.

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