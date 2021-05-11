Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:15 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) признали виновным местного жителя в убийстве своего знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

43-летний горожанин признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), мужчине дали 10 лет колонии строгого режима. По версии следствия, обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим знакомым в квартире. В ходе возникшей ссоры гражданин ударил собутыльника ножом в грудь, отчего человек скончался.

Как уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ранее обвиняемый характеризовался положительно и к уголовной ответственности не привлекался, но в день убийства «его положительные человеческие качества уступили место пьяной агрессии». После убийства житель скрылся, но вскоре вернулся на место инцидента, где его и задержали полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Берёзовском обвинили рецидивиста по кличке «Кот» в убийстве собутыльника.

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