Москва, , 15:01 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, меняющий порядок расчета инфляции, так называемый законопроект «о народной инфляции», передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

«Мы предлагаем рассчитывать уровень инфляции на основе динамики цен на основные товары и услуги, которыми пользуется подавляющее число граждан», — заявил Миронов.

Он считает, что действующая методика расчёта инфляции несовершенна.

«Цены на них растут медленно, а вот продукты дорожают стремительно. На много быстрее, чем растёт официальная инфляция. В итоге получается, что инфляция рассчитывает, как средняя температура по больнице», — констатировал парламентарий.

Он предлагает изменить методику расчёта, считать её на основе цен на товары, которые граждане каждый день покупают в магазинах.