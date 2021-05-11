Варшава, , 15:00 — REGNUM Рано утром 11 мая на автостраде А4, которая находится в Подкарпатском воеводстве Польши, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина Украины. Об этом журналистам Polskie Radio сообщила пресс-секретарь местной полиции Анна Длугош.

«По нашим предварительным данным, 24-летний гражданин Украины, который ехал на автомобиле BMW по автостраде A4, ударил во время движения в заднюю часть автомобиль Audi, который ехал перед ним. Водителем Audi был местный 31-летний житель. Он пострадал в результате столкновения и доставлен в ближайшую больницу», — сообщила Длугош.

По словам пресс-секретаря полиции, точные причины аварии пока не известны. Водитель BMW не пострадал.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Корчев.