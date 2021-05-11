Париж, , 14:59 — REGNUM Французское правительство подписало с французской биохимической компанией Xenothera контракт на производство 30 тысяч доз препарата XAV-19, который планируется применять для лечения COVID-19 и который в данный момент находится в разработке. Об этом 11 мая сообщает Le Figaro.

XAV-19 является поликлональным препаратом, разработанным на основе технологии изменённых глико-гуманизированных антител. Это лекарство предназначено для избежания обострения заболевания у пациентов с легкой формой COVID-19.

Данный контракт позволит Xenothera начать промышленное производство первых партий препарата после опубликования результатов французского клинического испытания, ожидаемых этим летом.

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