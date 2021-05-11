Абакан, , 14:57 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, где 11 мая в результате стрельбы погибли дети. Коновалов заявил о том, что в Хакасии будут усилены меры безопасности в образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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«От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — подчеркнул глава региона.

По данным минобрнауки Хакасии, требования об усилении безопасности в школах, дошкольных образовательных учреждениях республики «доведены до муниципалитетов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 11 мая произошла стрельба в школе № 175. По предварительным данным, погибли семеро детей и один учитель. Более 20 человек доставлены в больницы.

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