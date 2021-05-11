Красногорск, , 15:04 — REGNUM Голосование по вопросу отказа от мусоропроводов в многоквартирных жилых домах начинается в Подмосковье. Об этом 11 мая сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

По словам чиновника, эта инициатива уже нашла поддержку в ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья, а также среди активистов.

«Мы запускаем голосование на «Доброделе», чтобы жители уже в этом году могли проголосовать за отказ от мусоропроводов в существующих домах и замену на колясочные», — отметил Хромушин.

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