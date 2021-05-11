Брянск, , 15:00 — REGNUM Соболезнования родным и близким школьников и педагога, погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Текст телеграммы, направленной на имя президента Татарии Рустама Минниханова, опубликован 11 мая на сайте правительства региона.

«В Брянской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о гибели школьников и педагога при стрельбе в гимназии № 175 города Казани. От себя лично и от жителей региона выражаю соболезнования и слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль такой потери. В эти тяжёлые минуты Брянская область скорбит вместе с вами. Желаю родственникам погибших — терпения и душевных сил, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в гимназии в Казани в результате нападения 19-летнего молодого человека погибли восемь человек, ранения получил 21 очевидец.