Берлин, , 15:02 — REGNUM Компания Mercedes-Benz представила электрический компактвэн EQT. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новая модель положила начало новому классу в модельном ряду бренда T-class. Ожидается, что серийная модель электрического компактвэна выйдет в 2022 году.

Длина новинки составляет 4945 мм, ширина — 1863 мм, а высота равна 1826 мм. Отмечается, что Mercedes-Benz EQT почти на 70 мм шире Volkswagen Caddy.

Автопроизводитель оснастил EQT широкими сдвижными дверьми на каждом борту. Внутри модели располагаются три ряда кресел, а также багажное отделение. На креслах среднего ряда можно установить три детских кресла, а если сложить третий ряд, то в образовавшееся пространство может поместиться детская коляска.

По предварительной информации, Mercedes-Benz EQT получит такой же агрегат, как у Renault Kangoo E-Tech Electric.

Напомним, Renault Kangoo E-Tech Electric оснащается 101-сильным электродвигателем, который сочетается с аккумулятором на 45 кВт-ч.

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