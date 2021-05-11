Ашкелон, , 20:59 — REGNUM Два здания в израильском городе Ашкелон и одно в Ашдоде пострадали от прямых попаданий ракет, выпущенных в результате массированного обстрела из Газы. По меньшей мере две ракеты вызвали пожар, передает Times of Israel 11 мая.

Полиция сообщает об обнаружении в Ашдоде двух мест, где упали ракеты, и шести — в Ашкелоне.

Армия обороны Израиля приказала закрыть школы в общинах вблизи Газы и ограничила собрания группами по 10 человек на открытом воздухе и 50 человек в помещении. Предприятия открыты только в том случае, если у них есть легкий доступ к бомбоубежищам.