11 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили видеоролик с прыгающими на батуте девушками возле воинского мемориала в Омске.

Елизавета Коробова, , 17:05 — REGNUM Видеозапись с тем, как девушки в военной форме прыгают на батутах около воинского мемориала в Омске, что подразумевалось как поздравление ко Дню Победы, вызвала жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 11 мая в социальной сети Facebook.

Девушки в военной форме прыгают на батутах Цитата из Instagram

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«Попрыгать и повеселиться — это, конечно, хорошо! Но только надо бы понимать то, где и когда можно прыгать. К чему эти прыжки возле мемориала?» — задаётся вопросом Blaizer K.

Многие пользователи позитивно отреагировали на затею девушек. Тем не менее граждане считают, что место действия было выбрано крайне неудачно и участникам видеоролика следовало бы задуматься над выбором локации.

«Девочки, конечно, молодцы, но, если честно, место неудачное выбрали. Всё-таки мемориал — не парк как бы. Это место имеет абсолютно другое значение, и многих людей это могло оскорбить, как проявление неуважения к подвигу наших предков», — предполагает Олеся З.

Мемориал воинам-омичам Admomsk.ru

Некоторые комментаторы провели прямую параллель с тем, что девушки с батутами, по сути, попрыгали на могилах, ведь назначение мемориала представляет собой нечто иное, нежели место для массового развлечения.

«Представьте: приходите на кладбище к могилам своих родных, а там возле их могил эти куклы танцуют с радостным выражением лица. Ваша реакция? Ни один нормальный, здравомыслящий, уважающий себя человек никогда не станет плясать возле могил! Это наша история, наша память! Даже поляки в Польше ухаживают за могилами наших солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны!» — отметила Лана Л.

Часть людей призвала правоохранителей провести проверку действий девушек. Люди уверены, что подобные «прыгуны» нарушили российское законодательство и оскорбили множество граждан страны, чтущих память о Великой Войне.

«Вот соответствующим органам бы следовало присмотреться к этому фитнес-залу и рекламу проверить на соответствие законодательству Российской Федерации», — призывает Андрей Т.

Ряд пользователей пришли к выводу, что к данному ролику нельзя относиться слишком строго, потому что, скорее всего, девушки действительно только лишь и хотели, что поздравить людей с праздником, но выбрали крайне неудачное для этого место.

«Не судите строго. Главное, какой был посыл к празднику. Этим девушкам можно простить этот номер, хотя он не в том месте был совершен», — считает Михаил К.

Девушки возложили цветы к мемориалу Цитата из Instagram

Нашлись и те, которые считают, что девушек ничего не остановило от того, чтобы попрыгать на батутах, потому российские власти ничего не останавливает от проведения шумных увеселительных мероприятий на Красной площади.

«Это всё идёт сверху! На Красной площади у могил такие концерты закатывают! И здесь танцуют в гимнастерках! Я, конечно, не одобряю подобные проявления, но надо смотреть глубже. Куда идём, дорогие товарищи?» — обращается Виктор Ш.

Напомним, 10 мая в Омске местный фитнес-центр опубликовал видео в Instagram, на котором девушки в военной форме прыгают на батутах около воинского мемориала.